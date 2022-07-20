BETO CASTILLO

Es director, traductor y adaptador de doblaje. Como cantante, arreglista, maestro y director vocal ha trabajado con grandes figuras como Juan Gabriel, Cristian Castro, Emmanuel, Yuridia y Mariah Carey.

Ha cantado en escenarios como el Radio Music City Hall, Madison Square Garden, en Nueva York, y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile.

Ha ganado dos veces el premio como Mejor Actor de comedia musical por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro; fue reconocido como Mejor Actor de doblaje por su exitosa participación en la película animada “Moana”.

Tiene más de 20 años como docente en la materia de Dirección escénica, formación artística, canto e interpretación.

Este 2022 forma parte del reconocido plantel de docentes de La Academia 20 años como maestro de montaje grupal.