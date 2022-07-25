La Academia: Fernanda es la expulsada de la noche en el reality musical.

Estamos cerrando un concierto más en La Academia, donde la competencia cada día es más fuerte, pero la presión para los alumnos también se ha incrementado y varios de ellos ya están sintiendo una gran responsabilidad.

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El concierto de este domingo comenzó un par de horas antes, al darse a conocer que Eduardo estaba pasando por un complicado tema de salud que fue atendido de inmediato por el personal médico que está las 24 horas al pendiente de los alumnos.

Al final, su estrés y unas contracturas le han impedido este domingo subir al escenario de La Academia, por lo que los críticos le mandaron unas palabras de aliento.

El momento complicado de la noche fue para Rubí.

Rubí había informado a sus profesores que quería abandonar La Academia; sin embargo, al final mostró su talento en el escenario y eso le valió que los críticos le dieran palabras de motivación para seguir adelante y no renunciar a sus sueños. Además, Alexander Acha le dijo que las cosas no iban a cambiar para ella y que hay muchas cosas que mejorar.

La noche estuvo amenizada por dos grandes invitados especiales, Leonardo Aguilar nos mostró su talento para el regional mexicano y Los Kumbia Kings pusieron a bailar a todos en el escenario de La Academia, incluidos los cuatro críticos.

El sueño de La Academia terminó para Fernanda.

Luego de una noche en donde cumplió con un gran reto y brillo en el escenario de La Academia, pero no tuvo el apoyo del quinto crítico que es el público, Fernanda tuvo que salir expulsada del reality musical más demandante de la televisión mexicana.

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Sin duda, una gran pérdida para los fans de La Academia, pero ahora Fernanda tendrá que seguir buscando sus sueños fuera para lograr brillar en la música.

