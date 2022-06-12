LOLA CORTÉS

Es una de las artistas del teatro musical más importantes en México, cuenta con 25 años como actriz, cantante, productora y bailarina. Su carrera incluye más de 16 musicales, 8 programas de televisión y 4 películas.

En 2004 sorprendió al público y medios de comunicación cuando Televisión Azteca la invitó a formar parte del panel de críticos de La Academia y causó furor como la figura más polémica a lo largo de 8 generaciones.

Es una de las pocas personalidades que dentro del programa, ha logrado desarrollar el cargo de Directora en dos ocasiones.

Este 2022 marca su regreso al escenario de La Academia 20 años.