Polémica y memes marcan primer domingo de expulsión en La Academia.

El primer domingo de expulsión en La Academia ha estado marcado por las presentaciones de los alumnos, quienes se han esforzado mucho a lo largo de la semana para poder seguir dentro de la competencia.

Sin embargo, las presentaciones no han logrado conquistar a los jueces, pues han tenido momentos muy amargos y marcados por ciertos desatinos en sus canciones.

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Las primeras presentaciones del domingo de expulsión

Una de las más castigadas por los jueces fue Isabela, quien tuvo una mala noche, ya que no logró lucir en el escenario, desde su vestuario, hasta la crítica unánime de los jueces que le afirmaron que no se sabe parar en el escenario.

Las críticas fueron agradecidas por Alexander Acha, pues aseguró que eso es lo que ayuda a la formación de los artistas.

Por su parte, Mar tuvo una muy mala noche, pues su interpretación fue muy mala y su vestuario no era el mejor para su canción.

Pero eso no fue todo, pues nuestra querida Lolita Cortés, también notó que los bailarines estuvieron pésimos, ya que, en lugar de ayudarla, la perjudicaron y la dejaron sola en el escenario.

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Tras eso, Lolita le pidió a la producción y a los maestros poner atención en los detalles para ayudar a lucir los alumnos de La Academia.

Alexander Acha viendo q la cagaron los bailarines #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/77twTH6n58 — paz (@pazaguilarx) June 20, 2022