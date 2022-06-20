Polémica y memes marcan primer domingo de expulsión en La Academia.
El primer domingo de expulsión dentro de La Academia ha dejado mucha polémica y divertidos memes en las redes sociales por las presentaciones.
El primer domingo de expulsión en La Academia ha estado marcado por las presentaciones de los alumnos, quienes se han esforzado mucho a lo largo de la semana para poder seguir dentro de la competencia.
Sin embargo, las presentaciones no han logrado conquistar a los jueces, pues han tenido momentos muy amargos y marcados por ciertos desatinos en sus canciones.
Te puede interesar: VIDEO: El amor habría llegado a La Academia entre estos alumnos.
Las primeras presentaciones del domingo de expulsión
Una de las más castigadas por los jueces fue Isabela, quien tuvo una mala noche, ya que no logró lucir en el escenario, desde su vestuario, hasta la crítica unánime de los jueces que le afirmaron que no se sabe parar en el escenario.
Las críticas fueron agradecidas por Alexander Acha, pues aseguró que eso es lo que ayuda a la formación de los artistas.
Por su parte, Mar tuvo una muy mala noche, pues su interpretación fue muy mala y su vestuario no era el mejor para su canción.
Pero eso no fue todo, pues nuestra querida Lolita Cortés, también notó que los bailarines estuvieron pésimos, ya que, en lugar de ayudarla, la perjudicaron y la dejaron sola en el escenario.
También te puede interesar: Esmeralda se convierte en la segunda eliminada de La Academia.
Tras eso, Lolita le pidió a la producción y a los maestros poner atención en los detalles para ayudar a lucir los alumnos de La Academia.
#LAACADEMIA #DomingoDeAcademia Mi cara al ver las críticas de lolita pic.twitter.com/xZltIhhbLk— CHARLY YOHEL (@charly_yohel) June 20, 2022
Alexander Acha viendo q la cagaron los bailarines #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/77twTH6n58— paz (@pazaguilarx) June 20, 2022
Después de ver un emotivo momento…— Huba Mich (@Huba_Mich) June 20, 2022
Lolita: ajá y luego?
🤣🤣🤣 #teqmLolitaCortez #laacademia20años #LAACADEMIA #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/E7YJeQ8gy9
Lolita escuchando la triste historia de Eduardo #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/PRy7ue0S9P— Don Sincero (@Patan_Principe) June 20, 2022
Isabela cantando yo no me doy por vencida! 🎶— Pay (✿^‿^) (@danaevaleria3) June 20, 2022
Jueces:#DomingoDeAcademia #Academia pic.twitter.com/fKONJy4y15
Los papás de Rubí: ojalá gane #LaAcademia para aventarnos otra pachanga#DomingoDeAcademia pic.twitter.com/7jwnfuZncJ— rg (@rgg1994) June 20, 2022