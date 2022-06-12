WILLIAM VALDÉS

Es actor, cantante y presentador.

Su carrera suma 11 años en la televisión hispanoamericana, incursionó en México a través de Televisión Azteca como presentador digital de “Exatlón México” y “La Academia” edición 2019-2020.

Actualmente participa en “Venga la Alegría”.

Este año regresa al reality musical más importante de América Latina como conductor digital para compartir, de lunes a viernes, el desempeño de los académicos, siendo la única persona que tendrá contacto físico con los alumnos dentro de la casa.