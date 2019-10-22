Remmy Valenzuela | Juez

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nacido el 1 de octubre de 1990. Es cantante, compositor y acordeonista del género regional mexicano, especializado en los estilos de Banda, Norteño y Norteño-Banda.

Comenzó en el mundo de la música a los 12 años tocando la batería.

A los 13 años en su pueblo natal, Guasave, Sinaloa, se convierte en maestro de percusión, con instrumentos como la batería y la tarola.

Aunque su instrumento favorito es la batería, terminó siendo conocido como acordeonista. Desarrolló tal forma de tocar el acordeón que antes de los 20 años era considerado un virtuoso y desde entonces pasó a ser conocido como “El Príncipe Del Acordeón”.

El año 2015 representa mucho para su carrera artística, recibió dos reconocimientos muy importantes: “Artista nuevo del año” en los Latin American Music Awards y su álbum “Mi Vida En Vida” recibió la nominación como “Mejor Álbum Norteño”.

Un tema recurrente en la vida de Remmy Valenzuela ha sido la muerte. Primero en un accidente de coche en su pueblo natal y el segundo en medio de un tiroteo entre las fuerzas gubernamentales e integrantes del crímen organizado.

Es un artista multifacético, lo que canta y graba son composiciones de su autoría, se añade su talento al también tocar la guitarra, la tarola, el piano y el bajo eléctrico, entre otros instrumentos característicos del estilo Norteño-Banda.

Hablar del talento de Remmy, es un tema infinito, ya que el sinaloense no solo se ha destacado por la magistral ejecución en el acordeón, también toca la guitarra, el piano y las percusiones; ni hablar de la gran habilidad que tiene a la hora de componer y mezclar banda, norteño y cumbia, por ello sus producciones son tan variables.

En 2019 presentó su albúm 80% mío, que cuenta con 13 canciones como "Loco Enamorado", "Te Invito", "Mentiras", Por qué te vas de mí" y "Te tengo a ti".

Ha recibido reconocimientos en México y EUA:

*Disco de Doble Platino por las más de 120 mil copias vendidas del álbum MI VIDA EN VIDA.

* Disco de Oro por las más de 30 mil copias vendidas del álbum DE ALUMNO A MAESTRO.

* Disco de Platino más Oro por las más de 90 mil copias vendidas del álbum MI PRINCESA.

* Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas del álbum 80% MÍO

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