Alexander Acha | Juez

Alexander Acha nació el 25 de enero de 1985. Es cantautor, músico y productor, hijo del legendario cantante mexicano Emmanuel.

Con las manos al piano, empezó a estudiar música a los 5 años, hasta llegar a realizar sus estudios profesionales en Berklee College of Music en USA; y en la Academia de Música Fermatta en México.

A los 12 años compuso su primera canción “Lágrimas De Cera” y ensambló una banda de rock con sus amigos.

En 2008 lanza su álbum debut “Voy” con el que obtiene Disco de Oro y Platino por sus altas ventas en México.

Ganador del Grammy Latino al “Mejor Artista Nuevo” con su primer sencillo “Te Amo”; en 2009. “Te Amo” se mantuvo en primer lugar de la radio nacional por 16 semanas consecutivas.

Durante el siguiente año, Alexander compartió el escenario como invitado especial de Emmanuel en su gira “Retro” presentándose en más de 80 shows.

En 2011 lanzó su segunda producción discográfica “La Vida Es…”. Tres años después lanza el álbum “Claroscuro” y ofreció conciertos en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México teniendo como invitado especial Aleks Syntek y a varias personalidades destacadas de la música.

A lo largo de su Carrera, Alexander ha recibido múltiples premios, además de Grammy Latino, entre los que destacan Revelación del Año en las Lunas del Auditorio Nacional, Premio al Compositor de ASCAP, Revelación del Año en los Premios Oye, por mencionar solo algunos.

2019 es al año de “LUZ”, su más reciente producción discográfica.

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