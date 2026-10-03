¿Lo descubrieron? Pimpinela comienza a generar dudas con su juego: Manelyk y su grupo lo tienen en la mira

Pimpinela Escarlata se ganó el corazón de varios aficionados de La Granja VIP Segunda Temporada. Desde el inicio, el luchador mexicano tuvo un papel silencioso dentro del reality, donde convenció tanto a Granjeros como a televidentes con su personalidad bondadosa. Sin embargo, distintas celebridades dentro de la granja comenzaron a dudar de sus actitudes.

Todo estalló en la dinámica de “Echar Tierra” que ocurrió el pasado jueves 1 de octubre previo a la Gala de La Salvación. Pimpinela decidió votar por Kunno y Manelyk González, acción que sirvió para que ambos sean bloqueados posteriormente y no pudieran participar del juego. Allí se vio una Pimpi renovada, afirmando que al influencer “le hace falta humildad”.

El grupo de Manelyk ya no cree en Pimpinela

Durante la jornada de este sábado 3 de octubre, el grupo de Manelyk sacó el tema de Pimpinela al aire y llegaron a la conclusión de que deberán tener mucho cuidado con él de cara al futuro.

La conversación comenzó luego de que Kunno señalara que Pimpinela “es otro Kevyn”, haciendo referencia a que busca generar conflicto y ser protagonista. Fernando Lozada, que se encontraba allí, soltó: “No creo que él piense en protagonizar”. La inocencia de Fer provocó que Azalia Ojeda revelara una charla que tuvo con Niurka.

“Niurka me dijo algo que sí le creo: ‘Negra, yo te voy a decir algo, lo están minimizando (por Pimpinela)’, me dijo que ya lo había visto en otro reality”, confesó Azalia. “Él todo el tiempo los ha estado observando a todos y sabe perfectamente, cuando tenga que atacar, cómo y a quién”, es otra de las frases que la vedette le dejó a “La Negra”.

Pimpinela quiere ganarse al público

De acuerdo a lo mencionado por el grupo de Manelyk, el luchador mexicano busca entrar en los ojos de los televidentes haciendo el papel de “pobrecito”. La propia Mane mencionó que Pimpinela busca generar conexión mediante sus historias de superación y haciéndose el “desentendido del juego”, dando como ejemplo las veces que no supo a quién nominar.

De esta manera, el bando de Manelyk comienza a dudar del comportamiento de Pimpi dentro de La Granja VIP, por lo que tomarán con pinzas sus actitudes. Lo cierto es que el luchador podría tener a varios Granjeros en su contra tras lo sucedido.