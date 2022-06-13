CESIA | ALUMNA

23 AÑOS

Honduras

Nació el 27 de diciembre de 1998 en Comayagua, Honduras. Es cantante y pintora. Se define como una mujer extrovertida, segura, honesta y valiente. Es conocida como “La colocha que canta”, su gusto por la música inició desde muy pequeña; siempre se ha sentido inspirada por el amor y el arte. Fue vocalista de la agrupación “Dosis Alterna”. Sabe tocar la guitarra y el ukulele. Además de la música le apasiona el deporte, la bisutería y la cocina. Tiene un pequeño negocio de joyería. Su mayor reto ha sido superarse a sí misma debido a la falta de apoyo de su padre. Es cristiana, tiene 4 hermanas y el amor de su vida es su madre, a quien adora por todo el esfuerzo que ha hecho para sacarla adelante. Quiere ganar La Academia para cambiar su vida y la de su familia.