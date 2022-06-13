EDUARDO
ALUMNO
29 AÑOS
Estados Unidos
Nació el 29 de julio de 1992 en Tijuana, Baja California. Su abuelo le inculcó el gusto por la música bohemia, fue así que aprendió a tocar la guitarra a los 7 años de edad. Sin embargo, no fue hasta los 15 que logró componer su primera canción. Desde pequeño en compañía de su hermano se dedicó a vender tortillas, empanadas y utensilios de cocina, así como ejerció diferentes oficios que lo llevaron a ser dueño de un negocio de birria. A los 17 años se trasladó a Los Ángeles, California donde emprendió su sueño por cantar y destacar en la música regional mexicana. Su familia ha sido un elemento muy importante en su crecimiento profesional pues los considera los críticos más duros y acertados Desafortunadamente la muerte de su padre debido a COVID, ha marcado su vida durante el último año, en contraste, su hija de 7 años es su motor para salir adelante. Admira mucho a Juan Gabriel, Vicente Fernández y Diego “el Cigala” con quien espera poder cantar un día a dueto.