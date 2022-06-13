EDUARDO | ALUMNO

29 AÑOS

Estados Unidos

Nació el 29 de julio de 1992 en Tijuana, Baja California. Su abuelo le inculcó el gusto por la música bohemia, fue así que aprendió a tocar la guitarra a los 7 años de edad. Sin embargo, no fue hasta los 15 que logró componer su primera canción. Desde pequeño en compañía de su hermano se dedicó a vender tortillas, empanadas y utensilios de cocina, así como ejerció diferentes oficios que lo llevaron a ser dueño de un negocio de birria. A los 17 años se trasladó a Los Ángeles, California donde emprendió su sueño por cantar y destacar en la música regional mexicana. Su familia ha sido un elemento muy importante en su crecimiento profesional pues los considera los críticos más duros y acertados Desafortunadamente la muerte de su padre debido a COVID, ha marcado su vida durante el último año, en contraste, su hija de 7 años es su motor para salir adelante. Admira mucho a Juan Gabriel, Vicente Fernández y Diego “el Cigala” con quien espera poder cantar un día a dueto.