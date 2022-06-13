EMILIO | ALUMNO

21 AÑOS

Aguascalientes

Nació el 2 de octubre de 2000 en Aguascalientes. Es abogado, pero su vocación es cantar. El regional mexicano es su género preferido y se desenvuelve como interprete de banda desde hace 2 años. Admira a Carlos Rivera y Joan Sebastian, quiere ser tan importante como ellos en el mundo de la música. Un accidente jugando fútbol le produjo graves fracturas en su espalda quedando inmovilizado por 5 meses, prueba que resultó la más complicada en su vida, que lo llevó a valorar su cuerpo. Es católico y fiel devoto de San Judas Tadeo. Considera su misión en la vida ayudar a la gente en situación vulnerable. Su fe lo ha llevado a experimentar milagros, como cuando su abuelo estaba muriendo y acompañó a su padre a la iglesia para pedir por él, su salud mejoró y vivió 3 años más.

