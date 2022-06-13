ESMERALDA | ALUMNA

24 AÑOS

Guerrero

Nació el 28 de abril de 1998 en Acapulco, Guerrero y cursa el tercer semestre de la licenciatura de Música. A los 2 años aprendió a cantar y su tesitura de voz es la de soprano. Su género musical favorito es la ópera, interpretándola en italiano y latín. Para costear sus estudios y ayudar a su madre canta en las calles, en restaurantes y eventos privados. La muerte de su padre con solo 10 años de edad marcó su vida, provocando una profunda falta de confianza que se incrementó con el bullying que ha padecido en distintas etapas por su sobrepeso. Sin embargo, asegura que su físico no es una limitante. Con la ayuda de una nutrióloga se ha propuesto bajar 50 kilogramos, de los cuales ya logró reducir 10 en 4 meses. Se define como una mujer perseverante, cristiana, altamente sensible, sociable y paciente. Ingresar a La Academia ha sido su más grande milagro. Familiares y amigos oraron para lograr los recursos que le permitieron trasladarse a CDMX y participar en la audición. Quiere ganar esta edición conmemorativa de La Academia para superar sus inseguridades, ayudar a su madre y convertirse en su mejor versión.