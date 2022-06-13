JACKIE | ALUMNA

26 AÑOS

Sinaloa

Nació el 5 de octubre de 1995. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Comenzó a cantar a los 12 años y a partir de los 16 lo hace de forma profesional en agrupaciones versátiles. Actualmente tiene un grupo de balada pop denominado “La Jackie”. Vive sola y se hace cargo de sí misma desde los 16 años. Es amante de la justicia, su franqueza es su mayor virtud y defecto, pues no tiene filtros. Se define como una mujer fuerte, resiliente, rebelde e intuitiva. Tiene dos mascotas que son su adoración. La Academia representa la plataforma artística más importante para aprender y convertirse en una cantante y productora musical, por lo que considera su mayor logro pertenecer a la decimotercera generación. La crítica que mayor temor le produce es Lola Cortés.