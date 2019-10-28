Dennis Arana | Alumno

DENNIS ARANA

Nació el 14 de mayo de 1998 en Guatemala. Perseverante, positivo, alegre y luchador, Dennis empezó a cantar en la escuela a los seis años.

Su papá es quien lo acercó a la música ya que tocaba la guitarra y tenía un grupo en la iglesia con sus tíos. Es por esto que su momento más triste lo vive a los doce años cuando su padre muere al caerse de las gradas de su casa.

A pesar de que este lamentable suceso lo alejó de su mamá, posteriormente le trajo a su hermanita Isabella a quien considera el amor más puro, además le permitió conocer a su familia adoptiva, quienes lo acogen y apoyan en su sueño de cantar.

La Academia es muy especial para él pues le trae recuerdos de cuando su familia estaba unida.

Su superhéroe favorito es Supermán.

Su instrumento favorito es el piano.

Su sueño desde niño ha sido ser cantante.

La primera vez que pisó un escenario fue a los 2 años.

“Camino a mis sueños” es el titulo que le pondría a su vida.

Sus cantantes favoritos son: José José y Katy Perry.

Le gustan las baladas y el pop.

Su libro favorito es El Principito.

Ama la pizza.

Su amor platónico es Selena Gómez.