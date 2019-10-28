Francely Abreu | Alumna
FRANCELY ABREU
Nació el 10 de mayo de 2001 en Mérida, Yucatán. Se considera alegre, positiva y extrovertida, le gusta tocar el ukulele, la guitarra y el piano.
La música siempre fue parte de ella; a los cuatro años ya hacía melodías con su xilófono pero empezó a cantar al escuchar a su papá y querer imitarlo. De ahí que lo más triste que ha vivido es haberlo perdido, dos meses antes de cumplir quince años.
Su mayor logro fue hace dos años cuando subió un video suyo cantando a YouTube y alcanzó un millón de visitas; le gusta ver feliz a la gente con lo que hace.
Desde pequeña veía La Academia. Siempre soñó con entrar para seguir aprendiendo y cantando, no se imagina haciendo otra cosa.
El joven manos de tijera es su película favorita.
Sus amigos le dicen “Francy”.
Su conductor favorito es Pedrito Sol.
La literatura es su materia favorita.
Le tiene miedo a las alturas.
El rap es su género musical favorito.
Se describe como una persona alegre, positiva, versátil, carismática y auténtica.
Le va al equipo de las chivas.
Su comida favorita son los tacos.
Ama el agua de horchata.