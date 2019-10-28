Gibrán Gutiérrez | Alumno
GIBRÁN GUTIÉRREZ
Gibrán nació hace 19 años en Guadalajara, Jalisco. Su personalidad es divertida, carismática, extrovertida y original.
Le encanta el reggaetón y confía que, cuando lo escuchen interpretar este género, logrará que le guste más a la gente.
Su gusto por el canto inició cuando era niño, tenía solo tres años cuando su mamá lo escuchó y comenzó a grabarlo. Su afición siguió en aumento y en secundaria ganó un concurso de canto.
Su época favorita del año es la Navidad, pues se reúne con toda su familia, la cual siempre lo ha apoyado en su decisión de cantar, principalmente su abuelo, a quien adora.
Confiesa que alguna vez le rompieron el corazón y actualmente no tiene pareja.
Considera que ser parte de La Academia es una oportunidad única para aprender de los grandes maestros que la conforman. Su sueño más grande es ganar algún día un Latin Grammy.
Su cantante favorito es Justin Bieber.
Su superhéroe favorito es SpiderMan.
Cuando era niño soñaba con ser cantante.
Su comida favorita son los tacos.
No trabajaría de godín.
Su instrumento musical favorito es la batería.
Le gusta el pop y reggaeton.
Su amor platónico es Danna Paola.
Para él, la amistad significa lealtad.
Su peor travesura de niñez fue pegarse un chicle en el cabello.