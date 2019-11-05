Héctor Martínez | Director

Director

Héctor Martínez, es un profesional de la televisión, música y entretenimiento con más de 30 años de experiencia como ejecutivo y creativo enfocado en el descubrimiento, desarrollo y manejo de artistas, será la máxima autoridad en La Academia.



Ha participado en programas musicales como México Got Talent (México tiene Talento) y Soy tu Doble; también es creador y productor de “Catarsis” uno de los espectáculos más relevantes en la escena mexicana y “Código 99” su actual conferencia motivacional que ayuda a descubrir la estrella que llevas dentro.