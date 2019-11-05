Rodrigo Cachero | Maestro

Desarrollo artístico

Rodrigo Cachero, nació el 29 de octubre de 1973 en la Ciudad de México. A muy temprana edad descubrió su gustó por el arte y la actuación.

Es Licenciado en Comunicación y RRPP. Ha trabajado en diferentes ámbitos profesionales entre los más destacados están: análisis literario de series y telenovelas para TV Azteca, maestro del Centro de Formación Actoral desde 2007 a la fecha impartiendo las materias de actuación, improvisación y casting y Director de escena y cámara de más de 300 capítulos unitarios como: Están Entre Nosotros, Lo Que Callamos Las Mujeres y A Cada Quien Su Santo con una duración de 50 minutos cada episodio.

Ha dirigido importantes proyectos como Los Rey, Secretos de Familia, Hombre tenías que ser, Siempre Tuya y Tanto Amor.

Actualmente será maestro de La Academia y ayudará a los alumnos a desarrollar su lado artístico arriba del escenario.

