Susy Ortuño | Alumna
SUSY ORTUÑO
Originaria de Apatzingán, Michoacán, nació el 21 de noviembre de 1996. Susy se define como sencilla y carismática.
Recuerda su entorno familiar en la infancia, muy alegre. Sus padres cantaban en su casa y fue su papá quien la acercó a la música al regalarle su primer guitarra, sin embargo, fue también su padre quien le proporcionó su momento más amargo al ser encarcelado.
A pesar de su apariencia tierna, Susy es motociclista chopper lo que revela que también puede ser una mujer fuerte y decidida.
Uno de sus mayores logros ha sido el llevar a su grupo por diferentes ciudades del país para vivir de lo que ama hacer.
Tiene novio desde hace cuatro años y está profundamente enamorada de él.
La Academia le permitirá mejorar en su faceta como cantante y adquirir mayor seguridad en sí misma.
Le encanta el agua de limón.
La 4ta Generación es su favorita.
Detesta las mentiras.
Ama las canciones de Juan Gabriel.
Su género musical favorito es el ranchero.
Jamás perdonaría una infidelidad.
Su comida favorita son las hamburguesas.
Su color favorito es el rojo.
Su red social favorita es Facebook.
Su amor platónico es Carlos Rivera.