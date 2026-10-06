Duelo de nominación: Daniela “Bebeshita” y Fernando Lozada deben de cumplir la decisión que tomaron de las Manzanas de la TENTACIÓN en La Granja VIP
Daniela “Bebeshita” y Fernando Lozada dan a conocer su decisión sobre las manzanas de la TENTACIÓN; revive cuál fue su elección para el Duelo de Nominación
Ambos Granjeros al final escogieron la manzana verde, por lo que tuvieron que sabotear a su Granjero seleccionado, un momento difícil para ambos ante la decisión, pero con un aumento en el presupuesto semanal. Al final del Duelo de Nominación, Ivonne Montero se va a la Tabla de Nominaciones y Pascal Nadaud se salva en la quinta semana de La Granja VIP ... por ahora.