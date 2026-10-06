Duelo de nominación: Daniela “Bebeshita” y Fernando Lozada deben de cumplir la decisión que tomaron de las Manzanas de la TENTACIÓN en La Granja VIP

Ambos Granjeros al final escogieron la manzana verde, por lo que tuvieron que sabotear a su Granjero seleccionado, un momento difícil para ambos ante la decisión, pero con un aumento en el presupuesto semanal. Al final del Duelo de Nominación, Ivonne Montero se va a la Tabla de Nominaciones y Pascal Nadaud se salva en la quinta semana de La Granja VIP ... por ahora.