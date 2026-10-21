“Eres un provocador nato": Kunno asegura que Rafael Mercadante ha sido grosero con todos durante La Asamblea de la semana 7 de La Granja VIP
¡Criticaba a los demás por ser provocadores! Ahora Kunno le dice a Rafael Mercadante que es un provocador en La Granja VIP, recalcando que es grosero con todos
Kunno asegura que Rafael Mercadante es un provocador nato en La Granja VIP, criticando a otros Granjeros por tener esa misma actitud, además de detallar que se les ha ido directo a los Granjeros de su mismo equipo, detallando que es absurdo cuando es falso con sus discursos.