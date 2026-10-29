Manelyk, FURIOSA contra Kevyn Bicolor por SABOTAJE: “No sé si es una manera de decirle al público que ya se quiere ir”

Manelyk González reclamó a Kevyn Contreras "Bicolor", por sabotear el juego del poder en La Granja VIP. Durante la intervención de Adal Ramones, la participante tomó la palabra para cuestionar su conducta y pedirle que respetara el trabajo de quienes hacen posible el programa.

¿Qué le reclamó Manelyk González a Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Mane señaló que, desde su perspectiva, su compañero consideraba gracioso lo ocurrido y lo veía como parte del contenido que ofrecía dentro de la competencia. Sin embargo, sostuvo que esa actitud pasaba por alto las reglas y la autoridad de El Gallo. “Creo que todavía no terminan de entender las reglas del juego y que hay un Gallo que hay que respetar”, expresó.

¿Saboteó el juego? Kevyn Contreras “Bicolor” decide NO jugar por conseguir el “Huevo Dorado” y los Granjeros muestran FUERTE enojo

La granjera también destacó que las consecuencias alcanzaban a quienes trabajan detrás de cámaras. En su comentario, recordó que muchas personas participan en la realización del show y cuestionó que Bicolor afectara ese esfuerzo.

Después planteó una posibilidad relacionada con declaraciones que, según ella, él había hecho anteriormente: “No sé si ya se quiere ir, lo ha dicho muchas veces y es su manera de expresarle al público que se quiere ir”.

González le pidió dirigirse a la audiencia si ese era su deseo: “Creo que es el momento perfecto para que le digas a la gente que te quieres ir y dejes de sabotear el trabajo de mucha gente, que no nada más somos nosotros”.

¿Qué hizo Kevyn Bicolor en el juego del Huevo Dorado?

Contreras participaba en el equipo rosa junto con Natalia Alcocer, Fernando Lozada, Pablo Montero, Manelyk y Kunno. Sus bromas en la estación perjudicaron el desempeño del grupo durante la prueba por el Huevo Dorado.

Al hablar con él, Ramones señaló que había decidido actuar por su cuenta y que impidió a sus compañeros disputar ese poder. También recordó un antecedente en el juego de El Capataz, en el que resultó afectado Julio Camejo.

“Sabotear un juego no es estrategia”, advirtió el conductor, quien calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia la competencia y los demás granjeros.

Bicolor respondió que no lo consideraba una estrategia. Cuando Adal le preguntó por qué lo hacía, explicó: “Es una onda mía de a ver qué pasa, a ver quién se enoja”.

Finalmente, Kevyn fue enviado a la tabla de nominados como sanción durante la semana ocho. La medida se anunció en La Gala del 28 de octubre, después de los reclamos por su participación en el desafío.