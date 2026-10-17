Rafael Mercadante PROMETE contar las “mercanetas” si lo salvan en La Granja VIP: ¿qué son?

Rafael Mercadante tiene una promesa para los seguidores de La Granja VIP: si llega a estar nominado y el público decide salvarlo, revelará una de sus famosas “mercanetas”. El participante compartió esta propuesta durante una conversación con Kunno, en la que también adelantó que tiene una historia relacionada con uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica y del mundo. Sin embargo, prefirió reservar los detalles para cuando llegue el momento de cumplir su palabra.

Todo comenzó cuando ambos granjeros recordaban a diferentes figuras de la música. Mercadante habló sobre los inicios del rap en Latinoamérica y mencionó a artistas como Vico C, Gerardo y El General, además de grupos internacionales como Milli Vanilli y C+C Music Factory.

En medio de ese recorrido musical, Rafa recordó su interés por el baile y confesó que durante su juventud tenía un sueño muy particular: convertirse en bailarín de Yuri o del grupo Caló.

“Me encanta, porque yo crecí con el rap. Yo era rapero”, comentó antes de recordar a los bailarines que acompañaban a Caló en sus presentaciones.

Fue entonces cuando mencionó que tenía una anécdota relacionada con ellos. Kunno quiso conocerla, pero su compañero explicó que llevaba tiempo guardándola para una ocasión especial: una posible nominación dentro del reality.

“Mercanetas” la estrategia que seguirá Rafael para que el público vote por él cuando esté nominado

¿Qué son las “mercanetas” de Rafa Mercadante en La Granja VIP?

La palabra llamó la atención de Kunno, quien interrumpió a su compañero para preguntarle directamente qué significaba.

“¿Qué es una mercaneta?”, quiso saber el influencer.

“Son historias que yo he vivido y he pasado con diferentes artistas del medio. Son bombas”, respondió Mercadante.

Mercadante explicó que había preparado una dinámica para dar a conocer estos relatos únicamente si consigue superar una nominación gracias al apoyo de los espectadores. “Si la gente me salva, el lunes siguiente les cuento una”, prometió.

Además, detalló que su equipo de trabajo también participaría en la propuesta. Según explicó, cada mercaneta sería publicada en sus redes sociales, de manera que sus seguidores pudieran conocer la historia después de que él la compartiera.

¿Qué artista está involucrado en la primera mercaneta que Rafa Mercadante quiere revelar?

Aunque todavía no contó la anécdota completa, Rafa Mercadante ofreció algunas pistas sobre una de las historias que tiene pendientes.

El relato está relacionado con los bailarines de Caló, el grupo musical que mencionó mientras recordaba su juventud y su interés por convertirse en bailarín profesional.

Durante la conversación, Kunno le pidió que compartiera aquella experiencia, pero Mercadante le explicó cómo podría solicitarla en el futuro.

“Si alguna vez estoy nominado y me vuelvo a salvar, me dices: ‘Cuéntame la de los bailarines de Caló’. Y ahí te voy a contar mi mercaneta”, señaló.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando adelantó que aquella historia no solamente involucra a los bailarines del grupo, sino también a una figura de gran reconocimiento internacional. “Involucra a uno de los ídolos más grandes de Latinoamérica y del mundo”, aseguró.

Kunno escuchó la explicación y Rafa agregó una última pista sobre la identidad del protagonista: “Tiene las mismas siglas que yo”.

