La Granja VIP | Alexita y Linet opinan sobre los nominados y el futuro de Eleazar
Las granjeras comparten lo que piensan sobre las votaciones y lo que el público espera ver en la competencia.
En una charla llena de sinceridad, Alexita y Linet analizaron el panorama actual de La Granja VIP y hablaron sobre lo que podría suceder con los nominados de esta semana. Ambas coincidieron en que el público tiene un papel clave y que muchas veces las decisiones se basan en lo que la audiencia quiere seguir viendo dentro del reality.
