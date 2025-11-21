Alfredo Adame y Eleazar Gómez, ENOJADOS por el resultado de La Salvación. “Es la placa más poderosa que va a haber”
“Se me hace sumamente chafa”, dijo Alfredo Adame por la decisión que tomó Fabiola Campomanes de vetarlo a él de participar en la competencia por La Salvación.
Antes de dormir, este jueves Alfredo Adame y Eleazar Gómez intercambiaron opiniones sobre lo que pasó en La Salvación. El “Golden Boy” está “muy enojado” por haber quedado fuera de la competencia debido a la decisión de Fabiola Campomanes. Por su parte, Eleazar dice que no tiene miedo de que lo traicionen hoy y, si entra a la lista de nominados, “es la placa más poderosa que va a haber”.
La Granja VIP
Eleazar Gómez
Alfredo Adame
