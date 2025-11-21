Fabiola Campomanes, enojada con los granjeros porque no la obedecen aunque es La Capataz. “No me robé el puesto”
Fabiola Campomanes se molestó porque hay algunas instrucciones que los demás no han seguido, como hacer compostas.
Fabiola Campomanes se quejó con El Patrón de que algunos granjeros no están obedeciendo sus órdenes aunque es La Capataz de esta semana; dice que hay cierta resistencia a que ella les diga qué hacer. “Si sí fuéramos granjeros de verdad, si fuera nuestra chamba para llevar comida a casa, diríamos ‘sí señora’”, dijo Alberto del Río en apoyo a ella.
