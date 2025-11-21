inklusion logo Sitio accesible
Kike Mayagoitia SE ACCIDENTÓ en La Granja VIP. Esto fue lo que le pasó y cómo se encuentra

Kike Mayagoitia tuvo una fuerte caída mientras trabajaba en el espacio de los cerditos en La Granja VIP. Ya fue atendido y él mismo cuenta lo que le dijeron.

La Granja VIP 24/7
Kike Mayagoitia se levantó este viernes con el pie izquierdo, literalmente. Mientras trabajaba en el espacio de los cerditos de La Granja VIP, se torció un tobillo y se cayó. Ya fue atendido y él mismo cuenta la instrucción que le dieron.

La Granja VIP
Kike Mayagoitia
