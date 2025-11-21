Kike Mayagoitia SE ACCIDENTÓ en La Granja VIP. Esto fue lo que le pasó y cómo se encuentra
Kike Mayagoitia tuvo una fuerte caída mientras trabajaba en el espacio de los cerditos en La Granja VIP. Ya fue atendido y él mismo cuenta lo que le dijeron.
Kike Mayagoitia se levantó este viernes con el pie izquierdo, literalmente. Mientras trabajaba en el espacio de los cerditos de La Granja VIP, se torció un tobillo y se cayó. Ya fue atendido y él mismo cuenta la instrucción que le dieron.
Galerías y Notas Azteca UNO