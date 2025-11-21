César Doroteo confiesa que NO LE GUSTÓ Fabiola Campomanes como La Capataz. “Se sintió tirano”
César Doroteo dice que, si lo nominaran hoy en La Traición y el domingo fuera eliminado, dejaría a Fabiola Campomanes en El Legado.
César Doroteo compartió a La Bea y Kim Shantal cómo se ha sentido en los últimos días con Fabiola Campomanes siendo La Capataz. Aunque no aclaró si es por esta razón, dijo que si quedara nominado en La Traición de este viernes y lo eliminaran, sería Fabiola a quien mencionaría en El Legado.
