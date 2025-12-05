Alfredo Adame y Eleazar Gómez se quejan de las razones de Kim Shantal para nominarlos. “Es una COMPLETA MENTIRA”
Eleazar Gómez no olvida la vez en que Kim Shantal lo nominó con el argumento de que se cortó las uñas y no las recogió. Dice que ella mintió en esa ocasión.
Durante la guardia de la vaca “Jacinta”, Alfredo Adame y Eleazar Gómez platicaron sobre Kim Shantal y también sobre cómo han estado nominados en múltiples ocasiones. El “Golden Boy” argumenta que “aquí se trata de sacar gente” y no está de acuerdo con cómo se ha nominado. “Por algo resistimos”, agregó.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Eleazar Gómez
Galerías y Notas Azteca UNO