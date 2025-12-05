El “Team Cacaraqueo” SE DIVIDE en opiniones sobre la estrategia a seguir para La Traición
Kim Shantal, César Doroteo y La Bea están analizando los distintos escenarios que podrían ocurrir en La Traición y qué conviene más al “Team Cacaraqueo”.
Este 5 de diciembre sabremos si Kim Shantal salva de la nominación a Fabiola Campomanes o Alfredo Adame. Junto con César Doroteo y La Bea ya están analizando cuál podría ser la estrategia en La Traición, pero todavía no se ponen de acuerdo. Los divide pensar en si quieren decidir “por corazón” o por estrategia.
