La predicción de Mhoni Vidente que se cumplió con la muerte de Eduardo Manzano

Este día se conoció la noticia de la muerte querido actor y comediante Eduardo Manzano. A los 87 años dejó este mundo pero no se han confirmado las causas de la muerte, lo que se sabe es que desde el 2021 presentaba una falla biliar.

Quien confirmó la muerte el hijo de Eduardo Manzano en las redes sociales de este mismo, con un extenso y conmovedor comunicado de prensa. En este contexto es que sale a la luz que Mhoni Vidente anunció la muerte de dos famosos más tras el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez.

¿Mhoni Vidente anticipó la muerte de Eduardo Manzano?

Fue el 26 de noviembre en su programa “Pregúntale a Mhoni” el cual se transmite todos los miércoles, donde la astróloga advirtió sobre la muerte de dos famosos .

"Viene otra muerte, mejor dicho dos. Se visualiza la muerte de una mujer muy famosa que tiene 72 años o 74, también por culpa de un infarto fulminante. También se ven problemas de un cantante grande de edad, de 80 años o 78 que todavía canta pero lamentablemente también muere de un infarto.", dijo Mhoni.

Teniendo esto en cuenta es que queda claro que el espectáculo puede esperar la muerte de otros famosos. Esto ha causado mucho temor e incertidumbre porque puede volver real.

Lalo Manzano, hijo del fallecido actor colocó en un comunicado de prensa: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

"Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", se lee en el comunicado.

