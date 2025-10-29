Alfredo Adame habla de su noviazgo con “la vedette número 1 de México”. ¡Duraron 9 meses!
Alfredo Adame dice que él anduvo con 8 vedettes, entre ellas Rossy Mendoza. Así es como el “Golden Boy” describió su relación hace cerca de medio siglo.
Alfredo Adame le contó a Lis Vega que tuvo un noviazgo de 9 meses con la famosísima vedette Rossy Mendoza, quien le llevaba 13 años al “Golden Boy” y murió en 2023. Adame la describió como “hermosísima y además un ser humano increíble”.
