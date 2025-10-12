La Granja VIP | ¡Con un BURRO! La épica entrada de Alfredo Adame a La Granja VIP
El actor sorprendió a todos con una entrada épica,con un burro y dejando claro que viene a darlo todo.
¡La granja nunca había visto una entrada así! Alfredo Adame sorprendió a todos al aparecer en La Granja VIP con un burro, haciendo de su llegada un momento épico, divertido y totalmente inolvidable. Con su característico carisma y humor, el actor mostró desde el primer instante que está listo para darlo todo en esta nueva aventura rural.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Galerías y Notas Azteca UNO