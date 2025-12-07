La Granja VIP | Alfredo Adame se corona como el último capataz tras un juego de infarto

El juego por la última capatacía de La Granja VIP fue tan intenso como esperado. Entre tensión, fuerza y estrategia, Alfredo Adame logró imponerse en un desafío que mantuvo a todos en vilo. Su victoria no solo lo convierte en el último capataz de la temporada, sino también en una pieza clave para lo que viene en la recta final del reality. Los granjeros ya comienzan a sentir el peso de esta nueva etapa.