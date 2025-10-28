“Adame se había escondido fruta": La Bea pide apoyo a Fabiola para que los granjeros no agarren comida de más
La Bea pidió a Fabiola Campomanes que sea su mano derecha en la administración de las provisiones. Aunque es “el peor trabajo”, Fabiola ya aceptó.
Con el presupuesto recortado a la mitad, La Bea está preocupada por cuidar las provisiones. Le pidió a Fabiola Campomanes su ayuda para evitar que los granjeros agarren comida de más y, aunque cree que todos la odiarán, Fabiola aceptó. Lola Cortés ofreció ceder alimentos porque “come poco”, pero Fabiola le dijo que “ese no es el chiste”.
