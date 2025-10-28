¿Ya se puso al tiro con las tareas de La Granja VIP? ‘El Patrón’ reporta la iniciativa de Eleazar (VIDEO)
Alberto del Río le compartió a algunos de sus compañeros el desempeño de Eleazar durante las labores de limpieza de este día
Después de que ‘El Patrón’ y Eleazar Gómez fueran elegidos este día como los encargados de las labores de limpieza al interior de La Granja VIP, Alberto del Río aprovechó un momento antes de la hora de la comida para compartir con algunos de sus compañeros cómo le había ido al polémico granjero.
