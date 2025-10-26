inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | ¿Amistad o algo más? Sergio Mayer Mori y Carolina Ross conmueven con su cercanía

Los granjeros compartieron momentos llenos de complicidad que desataron rumores dentro y fuera de la granja.

En La Granja VIP, los momentos entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross no pasaron desapercibidos. Su conexión fue evidente en distintas actividades, donde se les vio compartir risas, miradas cómplices y gestos de cariño que despertaron curiosidad entre los espectadores y sus compañeros.

