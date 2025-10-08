VIDEO: ¡Así se ve La Granja VIP por dentro! Salen las primeras imágenes

TikTok se hace presente en La Granja VIP en donde de la mano de Mallezaa 16 creadores de contenido pudieron entrar de forma EXCLUSIVA en las instalaciones de La Granja, donde además vivirán toda la experiencia del reality show por 24 horas.

Con una estética vaquera y pro, La Granja VIP está llena de madera, muebles en forma de cactus. Entre un gran comedor, una cocina y una sala amplia, los creadores de contenido dieron un recorrido rápido por las instalaciones, donde pudimos ver el gimnasio, y parte de los baños.

Además pudieron tener un recorrido de mano de nuestro Mayoral (el encargado de cuidar a los animales durante La Granja VIP), quien les dio explicaciones de cómo es que pueden acercarse a los animales como por ejemplo a los caballos, las vacas y las gallinas, pues cada uno de ellos se debe tener cierto cuidado para no asustarlos y tratarlos adecuadamente.

El lugar donde están los animales se ve igual o más amplio que el interior de La Granja, con establos lo suficientemente espaciosos donde los animalitos podrán vivir y comer.

Lleno de áreas verdes La Granja VIP tiene una gran cantidad de metros cuadrados en donde los granjeros que entren el próximo 12 de octubre deberán ejecutar tareas específicas como todos unos granjeros expertos, algo que tendrán que hacer ahora los 16 tiktokers que vivirán esta experiencia exclusiva.

¿Quiénes son los 16 tiktokers que entraron a La Granja VIP?

1. Erika Fernández

2. Leslie Gallardo

3. Quique Galdeano

4. Fernando Lozada

5. Antonio Betancourt

6. El Sajat

7. Dani Virgen

8. Rebeca Mendiola

9. Axel Armijo

10. Alee López

11. Ángel Monroy

12. Caín Guzmán

13. Mariana Alexandra

14. Soli Boli

15. Dulce Vargas

16. Soy Eduardo Bates

¿Cuándo termina La Granja VIP TikTok?

Los influencers saldrán de La Granja el día de mañana, jueves 9 de octubre después de haber completado un día completo en este show. Y el próximo 12 de octubre entrarán las celebridades quienes estarán 10 semanas en La Granja VIP.

¿Dónde ver La Granja VIP TikTok?

La Granja VIP TikTok se puede disfrutar completamente GRATIS y EN VIVO a través de la cuenta oficial de TikTok La Granja VIP, y nuestra transmisión en el sitio web.