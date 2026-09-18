“¡Que me la devuelva!”: Azalia advierte a La Coreañera tras descubrir que le quitó un objeto muy preciado

Azalia Ojeda reveló que perdió una de sus chamarras dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. En su lugar, cuenta con una chamarra de Abigail Pak “La Coreañera”, quien ya abandonó el reality tras ser eliminada en la primera semana. “La Negra” aseguró que su chamarra no le entra y le solicitó a las cámaras que recuperen su ropa.