Niurka tiene nueva rival en La Granja VIP y asegura que es mucho más VULGAR que ella, ¿de quién habla?

Para Niurka cada vez es más claro quiénes son los que están en su contra en La Granja VIP Segunda Temporada y ya hasta tiene una cuenta pendiente con Kenny, quien le echó tierra para que no pudiera jugar por la salvación. Aunque en realidad, lo que a la llamada “mujer escándalo” le ha sorprendido, es darse cuenta de que su compañera es mucho más grosera que ella, pues confesó que si bien sabe que es vulgar con su forma de hablar, se ha dado cuenta de que la cantante la supera en muchas ocasiones.