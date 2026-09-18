“Da más contenido su sombrero": Mónica y Niurka arman la estrategia para la eliminación de La Granja VIP (VIDEO)

Conforme se acerca el segundo domingo de eliminación en La Granja VIP, las emociones están a todo lo que da entre los Granjeros, sobre todo en quienes no tienen su lugar seguro. Este es el caso de Niurka y Mónica Escobedo, que tienen esperanza de quedarse y creen que María podría quedar fuera, pues no se ha atrevido a jugar bien.