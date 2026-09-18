“Da más contenido su sombrero": Mónica y Niurka arman la estrategia para la eliminación de La Granja VIP (VIDEO)
Ahora que las dos están en riesgo de ser eliminadas, tienen más que claro que no pueden dejarle el camino fácil a todos sus rivales de La Granja VIP.
Conforme se acerca el segundo domingo de eliminación en La Granja VIP, las emociones están a todo lo que da entre los Granjeros, sobre todo en quienes no tienen su lugar seguro. Este es el caso de Niurka y Mónica Escobedo, que tienen esperanza de quedarse y creen que María podría quedar fuera, pues no se ha atrevido a jugar bien.