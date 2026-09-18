“Está en manos de los abogados”; así reaccionó Ramón Ayala al ser cuestionado sobre el proceso legal contra su hijo

Ramón Ayala ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre su próxima presentación en la Plaza México. A lo largo del evento, el músico fue cuestionado sobre el proceso legal que enfrenta su hijo por acoso laboral, hostigamiento y más. ¡Así reaccionó! El cantante también compartió que su nieto Christopher lo acompañará en dicha presentación y negó estar pensando en el retiro, pese a que recientemente fue hospitalizado.