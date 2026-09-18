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“Tú no puedes tener favoritas": Natalia apunta CONTRA Flor Rubio por su supuesto favoritismo hacia Ivonne

Natalia Alcocer apuntó contra una de las críticas de La Granja VIP por tener un presunto favoritismo hacia Ivonne Montero, una de sus rivales

Natalia Alcocer respondió la consulta de Azalia Ojeda sobre por qué quería que Flor Rubio sea quien la esperase en el entrevistadero. “La Vikinga” reveló que tuvo un cruce con la crítica de La Granja VIP Segunda Temporada por un presunto favoritismo sobre Ivonne Montero, una de sus rivales dentro del reality.

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