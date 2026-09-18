“Me pegaban y me hacían comer en el baño”: Pascal confiesa uno de los episodios más DOLOROSOS de su infancia

En una charla con Fer Lozada mientras recordaban sus infancias, Pascal Nadaud reveló que trabajar como peón en La Granja VIP Segunda Temporada le recordó a tareas que le tocó llevar a cabo durante su infancia. El atleta mexicano confesó que, con solo 6 años, le tocaba comer en el baño y lavar su propia ropa, entre otros quehaceres poco habituales para un niño de su edad.