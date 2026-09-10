Azalia se sincera en La Granja VIP y cuenta que perdió 6 bebés por culpa de una enfermedad incurable (VIDEO)

Aunque Azalia Ojeda “La Negra” es un personaje muy polémico, también tiene un lado sensible que ya empezó a mostrar en La Granja VIP. Y en una charla sincera con sus compañeros, platicó que ella siempre tuvo el anhelo de ser mamá y la vida se lo concedió con su primogénita, pero cuando quiso volver a embarazarse, todo se complicó y tuvo 6 pérdidas, una situación que la frustraba y que luego descubrió que era a causa del hipotiroidismo que no le habían diagnosticado.