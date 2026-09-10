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Azalia se sincera en La Granja VIP y cuenta que perdió 6 bebés por culpa de una enfermedad incurable (VIDEO)

La polémica Granjera mostró su lado sensible y le platicó a sus compañeros de La Granja VIP que no pudo tener más hijos y esta situación le fue muy complicada.

Aunque Azalia Ojeda “La Negra” es un personaje muy polémico, también tiene un lado sensible que ya empezó a mostrar en La Granja VIP. Y en una charla sincera con sus compañeros, platicó que ella siempre tuvo el anhelo de ser mamá y la vida se lo concedió con su primogénita, pero cuando quiso volver a embarazarse, todo se complicó y tuvo 6 pérdidas, una situación que la frustraba y que luego descubrió que era a causa del hipotiroidismo que no le habían diagnosticado.

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