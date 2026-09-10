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“Tenía una energía arrogante": Kunno revela que fue MANIPULADO por una persona y explica detalles de su pasado

Kunno se sinceró con Julio Camejo sobre situaciones personales que ha enfrentado luego de conseguir fama gracias a las redes sociales.

Kunno tuvo una conversación con Julio Camejo, el Capataz de la semana en La Granja VIP, y le reveló detalles de su pasado. El Granjero mencionó que en el pasado tuvo una actiitud arrogante ya que la fama y la cantidad de seguidores que comenzó a tener de forma exponencial afectaron su forma de ser. Por otro lado, también mencionó que trató mal a algunas personas y se saboteaba. Además de esto también expresó que fue manipulado por una persona.

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