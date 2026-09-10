“Tenía una energía arrogante": Kunno revela que fue MANIPULADO por una persona y explica detalles de su pasado

Kunno tuvo una conversación con Julio Camejo, el Capataz de la semana en La Granja VIP, y le reveló detalles de su pasado. El Granjero mencionó que en el pasado tuvo una actiitud arrogante ya que la fama y la cantidad de seguidores que comenzó a tener de forma exponencial afectaron su forma de ser. Por otro lado, también mencionó que trató mal a algunas personas y se saboteaba. Además de esto también expresó que fue manipulado por una persona.