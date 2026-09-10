"¡Me llena de responsabilidad!”, Así se lució Belinda en la comida de Los 300 líderes más Influyentes de México
Además de lucir espectacular en un vestido plateado, Belinda brilló en la comida de Los 300 líderes más influyentes de México con dos interpretaciones.
Belinda se robó las miradas durante la comida de Los 300 líderes más influyentes de México. La cantante llegó del brazo de su hermano y luciendo un vestido plateado que resaltaba su silueta. La cantante deleitó a los asistentes con su interpretación de "Él me mintió" y “Love”. Aquí todos los detalles.