"¡Quiere volar!”, Eugenio Derbez robó cámara en el evento de Los 300 líderes más influyentes de México

Eugenio Derbez conquistó el evento de Los 300 líderes más influyentes de México, donde se convirtió en una de las figuras más solicitadas de México. Por otro lado, Hugo Sánchez aprovechó la oportunidad para revelar detalles de uno de sus proyectos pendientes y Alejandro Gou explicó su ‘compromiso adicional’ en el evento. Además, Luz Elena González fue captada compartiendo información con Javier Alatorre.