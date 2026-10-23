Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela Alexis “Bebeshita” HABLAN del futuro de su relación en La Granja VIP: “Eso se llama manipulación”

La relación entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela Alexis “Bebeshita” volvió a ser tema de conversación en La Granja VIP, luego de que ambos hablaran sobre la posibilidad de convertirse oficialmente en novios y establecer nuevas condiciones para continuar su acercamiento. Durante el intercambio, la influencer propuso que formalizaran su vínculo, mientras que el comediante planteó mantener una relación basada en el respeto y el cariño, pero sin besos ni muestras de afecto romántico.

¿Qué pasó entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Bebeshita en La Granja VIP?

Durante la conversación, Bebeshita explicó que le había pedido a Kevyn que se convirtiera en su novio, pues consideraba que los abrazos, los besos y dormir juntos eran muestras de cariño que prefería reservar para una relación formal.

“Yo quiero que sea mi novio porque no puedo estar abrazando a mi amigo”, comentó la influencer.

Daniela rechazó esa posibilidad y explicó que había planteado compartir una última noche juntos, a la que ambos se refirieron como “la última dance”, antes de decidir qué sucedería con su relación.

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Kevyn recordó que ella le había pedido ser novios al menos durante ese día. Según explicó, él llegó a aceptar la posibilidad de iniciar un noviazgo y después evaluar cómo avanzaban las cosas.“Bueno, okay, seamos novios desde hoy y ya vemos qué pasa después”, recordó el comediante sobre su respuesta.

No obstante, Bicolor también mencionó la posibilidad de que al día siguiente decidieran terminar, una propuesta que no convenció a Daniela. Ante las diferencias, el granjero planteó otra alternativa: continuar tratándose con respeto, cariño y aprecio, pero sin mantener el mismo acercamiento romántico. “Mejor así la dejamos”, expresó Kevyn al explicar que prefería no continuar bajo las condiciones que estaban discutiendo. Fue entonces cuando Bebeshita sentenció: “Eso se llama manipulación de tu parte”.

¿Cómo ha evolucionado la relación de Bebeshita y Bicolor en La Granja VIP?

El intercambio ocurre después de varias conversaciones en las que ambos han expresado posturas diferentes sobre su acercamiento. El 17 de octubre, Daniela cuestionó la atención que recibía de Kevyn y aseguró que no se sentía cómoda con algunos de sus comportamientos. En aquella ocasión, comparó el trato que el comediante tenía hacia ella con sus gestos de consideración hacia Niurka.

Posteriormente, el 18 de octubre, la influencer consultó a otros granjeros sobre el futuro de su relación. Pimpinela, Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna expresaron dudas sobre la posibilidad de que el romance continuara fuera de La Granja VIP, principalmente por sus diferencias de gustos, estilos de vida y prioridades.

El 20 de octubre, Kevyn también habló sobre su decisión de tomar distancia después de un desacuerdo relacionado con comentarios sobre Manelyk González.

Pese a esos antecedentes, la conversación más reciente muestra que Bebeshita todavía contempla la posibilidad de formalizar su relación con Bicolor, mientras que él manifestó reservas sobre hacerlo en ese momento.