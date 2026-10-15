Alfredo Adame revive el momento en que se enfrentó a Lola Cortes en La Granja VIP y ella lo encaró con una canción

Durante la primera temporada de La Granja VIP, Alfredo Adame fue una de las figuras más polémicas que, al final, se convirtió en el ganador del reality. Para la segunda entrega regresó como crítico y está siendo cuestionado por sus compañeras por la manera en que juzga a los actuales concursantes dado que en el pasado el fue muy directo con Lola Cortés.

Esta noche Adame criticó fuertemente la manera en la que Mono Osuna se comportó con Niurka cuando esta lo nominó en el miércoles de Asamblea. En opinión del crítico el exfutbolista fue frívolo y banal. Cuando Ferka le replicó que nunca insultó a la cubana, el “Golden boy” dijo que un caballero no contesta.

Adal Ramones cuestionó al crítico si la actitud de Mono le había recordado sus tiempos en La Granja VIP como participante. Adame hizo referencia a su enfrentamiento con Lola Cortés y aseguró que ella lo ofendió y él solo se defendió, “fui directo contundente y la hice pedazos”, aunque añadió que él nunca la había insultado. Ferka se mostró sorprendida por su respuesta.

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Así fue el enfrentamiento de Alfredo Adame y Lola Cortés en la primera temporada de La Granja VIP

En la primera temporada de La Granja VIP uno de los momentos más recordados fue el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Lola Cortés en una Asamblea.

Fue Lola Cortés la que nominó a Adame inicialmente y le recitó parte de una canción: “ese hombre que tú ves ahí lo conozco como a mí, es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta caprichoso, un payaso vanidoso inseguro de sí mismo, falso, malo, rencoroso que no tiene corazón”.

Cuando fue oportunidad de Adame de nominar llamó a Lola y le dijo: “qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 que fue brutalmente golpeada hasta casi la muerte y que llevó a tu patrón a un juzgado donde casi lo dejan de seis años a ocho años en la cárcel por un delito que es penalmente uno de los más terribles en Estados Unidos”.

El hoy crítico continuó diciendo: “yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres ignorante y eres una lame botas”.

¿Qué pasó entre Mono Osuna y Niurka?

La razón del debate que llevó a revivir la manera en que Alfredo Adame encaró a Lola Cortés en la primera temporada de La Granja VIP fue que Niurka nominó a Mono Osuna y lo calificó de misógino mientras el exfutbolista le hacía muecas y simulaba estar en una pelea de box.

Tras los argumentos de la cubana Mono la llamó mentirosa y declaró: “creo que eres muy joven para presentar demencia senil y creo que eres muy grande para tener trastorno de bipolaridad”.